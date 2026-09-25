Sensirion Aktie News: Sensirion verteuert sich am Freitagvormittag

Das Papier von Sensirion legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 83,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'822 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 83,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 70 Sensirion-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 6,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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