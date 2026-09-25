Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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25.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 82,50 CHF.
Die Sensirion-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 82,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 82,30 CHF. Bei 83,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'416 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 7,41 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 66,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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