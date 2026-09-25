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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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25.09.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit Kursplus

Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Sensirion gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Sensirion
81.67 CHF -2.10%
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Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 83,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'803 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 84,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'653 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,35 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 40,36 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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