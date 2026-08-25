Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die Sensirion-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 79,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'325 Punkten tendiert. Bei 79,70 CHF erreichte die Sensirion-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 79,70 CHF. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 182 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 10,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 37,89 Prozent wieder erreichen.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,08 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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