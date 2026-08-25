Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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25.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.
Die Sensirion-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 82,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'387 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 82,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 79,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'077 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 39,93 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,08 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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