Sensirion Aktie News: Sensirion macht am Mittag Boden gut

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 81,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sensirion-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,10 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'082 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2026 auf bis zu 89,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 9,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 39,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,08 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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