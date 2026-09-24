Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 85,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'731 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 85,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,50 CHF. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 4,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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