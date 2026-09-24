Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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24.09.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag im Plus
Die Aktie von Sensirion zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 85,50 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 85,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'731 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 85,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,50 CHF. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 4,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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