Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag leichter

Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 83,90 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'758 Punkten steht. Der Kurs der Sensirion-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,80 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'581 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 41,00 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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