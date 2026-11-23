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23.11.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion steigt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sensirion. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 74,80 CHF zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 74,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Sensirion-Aktie bis auf 74,80 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 280 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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