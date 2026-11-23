Die Sensirion-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 78,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'676 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Sensirion-Aktie bis auf 78,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'880 Sensirion-Aktien.

Am 05.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,67 Prozent. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,18 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,17 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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