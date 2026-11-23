Um 12:28 Uhr sprang die Sensirion-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 75,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 76,30 CHF. Bei 74,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 3'536 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 CHF) erklomm das Papier am 05.10.2026. Mit einem Zuwachs von 24,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 2,17 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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