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23.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagvormittag gefragt
Die Aktie von Sensirion zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sensirion-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 82,10 CHF.
Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 82,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sensirion-Aktie bei 82,10 CHF. Bei 82,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 240 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 14,86 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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