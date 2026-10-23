Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,70 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 82,50 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'169 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,42 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,41 Prozent.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 2,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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