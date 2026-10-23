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23.10.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 81,00 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die Sensirion-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 80,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 1'806 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,30 CHF) erklomm das Papier am 05.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sensirion-Aktie somit 14,10 Prozent niedriger. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Sensirion seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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