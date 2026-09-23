Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochvormittag freundlich

Die Sensirion-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 85,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'860 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'423 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,50 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,90 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,14 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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