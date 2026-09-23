Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 83,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 85,90 CHF. Mit einem Wert von 84,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14'690 Sensirion-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 6,58 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 40,79 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht

Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden

Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus