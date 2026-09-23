Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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23.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sensirion-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 83,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 83,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 85,90 CHF. Mit einem Wert von 84,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14'690 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sensirion-Aktie 6,58 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sensirion-Aktie 40,79 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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Sensirion am 23.09.2026
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