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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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23.09.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Sensirion. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 85,60 CHF zu.

Sensirion
85.44 CHF 2.24%
Kaufen Verkaufen

Die Sensirion-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 85,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'800 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie legte bis auf 85,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'162 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 4,09 Prozent Luft nach oben. Bei 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Sensirion-Aktie.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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