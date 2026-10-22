Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 85,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'465 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Sensirion-Aktie ging bis auf 85,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 85,80 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 174 Aktien.

Am 05.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 42,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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