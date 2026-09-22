Sensirion Aktie News: Sensirion zieht am Dienstagvormittag an

Die Sensirion-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 84,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 84,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 2'696 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 5,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Mit Abgaben von 41,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sensirion-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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