Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag in Grün

Die Sensirion-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 84,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 85,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'991 Sensirion-Aktien.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 41,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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