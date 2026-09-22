Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 84,30 CHF zu.
Die Sensirion-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 84,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sensirion-Aktie bei 85,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'991 Sensirion-Aktien.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sensirion-Aktie mit einem Verlust von 41,28 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
16:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion zieht am Dienstagvormittag an (finanzen.ch)
|
07:00
|Sensirion bringt SEN68 und SEN69C für eine umfassende Überwachung der Innenraumluftqualität auf den Markt (EQS Group)
|
07:00
|Sensirion launches SEN68 and SEN69C for comprehensive indoor air quality monitoring (EQS Group)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.