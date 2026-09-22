Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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22.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 85,00 CHF.
Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 85,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'850 Punkten liegt. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'575 Sensirion-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 4,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 71,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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