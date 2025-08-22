Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.08.2025 09:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sensirion. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 64,80 CHF zu.

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 64,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'978 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 65,10 CHF. Bei 64,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'019 Stück gehandelt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 32,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 48,75 CHF. Abschläge von 24,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,87 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

