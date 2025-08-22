Sensirion Aktie News: Sensirion am Freitagvormittag im Plus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 64,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'978 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 65,10 CHF. Bei 64,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'019 Stück gehandelt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 32,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 48,75 CHF. Abschläge von 24,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,87 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie

Sensirion-Aktie mit Kursrally: Deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Sensirion-Aktie sinkt: Übernahme von Kuva Systems - KI-Partnerschaft mit Sintropy.ai und Repcom

Sensirion-Aktie im Plus: Aktionäre winken alle Anträge durch