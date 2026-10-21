Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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21.10.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 85,00 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,8 Prozent auf 85,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'368 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sensirion-Aktie bei 85,00 CHF. Bei 85,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 84 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 9,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,76 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,14 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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