Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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21.10.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt
Die Aktie von Sensirion gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 86,60 CHF.
Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 86,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'450 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sensirion-Aktie bei 87,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'645 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Bei 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,50 CHF am 09.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 2,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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