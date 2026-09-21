Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag auf Höhenflug

Das Papier von Sensirion legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 5,3 Prozent auf 82,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten tendiert. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,20 CHF aus. Bei 80,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'393 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Bei 89,10 CHF erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,53 Prozent. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,14 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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