Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.09.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion verteuert sich am Mittag kräftig
Die Aktie von Sensirion zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sensirion-Papiere zuletzt 6,2 Prozent.
Um 12:28 Uhr ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 6,2 Prozent auf 82,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 83,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'410 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 7,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 40,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,14 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
12:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion verteuert sich am Mittag kräftig (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Sensirion kündigt die weltweite Verfügbarkeit des SFA40-Formaldehydsensors für Anwendungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität an (EQS Group)
|
15.09.26
|Sensirion announces global availability of the SFA40 formaldehyde sensor for indoor air quality applications (EQS Group)
|
11.09.26
|SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen zum Wochenstart freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.