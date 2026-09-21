Sensirion Aktie News: Sensirion verteuert sich am Mittag kräftig

Um 12:28 Uhr ging es für das Sensirion-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 6,2 Prozent auf 82,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sensirion-Aktie bis auf 83,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'410 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 7,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 40,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sensirion-Aktie in Höhe von 2,14 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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