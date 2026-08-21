Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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21.08.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Hausse bei Sensirion am Freitagmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 78,50 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Sensirion-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 78,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 78,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 76,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'441 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,50 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,96 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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