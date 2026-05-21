Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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21.05.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 79,10 CHF.
Die Sensirion-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 79,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'932 Punkten liegt. Bei 79,10 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 79,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 777 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 85,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 7,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 49,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sensirion-Gewinn in Höhe von 2,19 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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