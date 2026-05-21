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Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

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21.05.2026 12:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagmittag freundlich

Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von Sensirion gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 80,10 CHF nach oben.

Sensirion
79.26 CHF 0.83%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 80,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'021 Punkten liegt. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'826 Sensirion-Aktien.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 85,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 7,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 38,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 2,19 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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