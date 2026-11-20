Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,4 Prozent auf 74,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,50 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'065 Sensirion-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.10.2026 erreicht. Gewinne von 26,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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