|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag im Bärenmodus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 6,4 Prozent auf 74,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,4 Prozent auf 74,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,50 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'065 Sensirion-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.10.2026 erreicht. Gewinne von 26,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Sensirion 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
20.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag im Bärenmodus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion verzeichnet am Freitagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Media Release: Sensirion announces global availability of the downmount version of its successful SLF liquid flow series (EQS Group)
|
18.11.26
|Medienmitteilung: Sensirion-Liquid-Flow-Sensoren ab sofort weltweit als Downmount-Version verfügbar (EQS Group)
Analysen zu Sensirion Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sensirion am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.