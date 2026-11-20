Die Sensirion-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 75,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'609 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sensirion-Aktie bis auf 75,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 10'953 Stück.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 24,41 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,17 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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