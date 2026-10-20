Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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20.10.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Sensirion
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 83,50 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sensirion-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 83,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'319 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Sensirion-Aktie bis auf 82,20 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,00 CHF. Bisher wurden heute 2'874 Sensirion-Aktien gehandelt.
Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,50 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,72 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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