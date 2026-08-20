Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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20.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 76,90 CHF abwärts.
Die Sensirion-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 76,90 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 75,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'841 Sensirion-Aktien.
Am 03.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 15,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Mit einem Kursverlust von 35,63 Prozent würde die Sensirion-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Sensirion im Jahr 2026 1,90 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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