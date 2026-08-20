Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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20.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion bricht am Donnerstagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Minus bei 73,30 CHF.
Die Sensirion-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 73,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten realisiert. Bei 73,00 CHF markierte die Sensirion-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 75,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'855 Sensirion-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sensirion-Aktie. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Sensirion-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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