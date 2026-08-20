Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit Abschlägen

Die Sensirion-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 75,10 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'185 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sensirion-Aktie bis auf 74,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'235 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 89,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Sensirion-Aktie ist somit 18,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 51,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sensirion-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,90 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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