Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 86,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 14'611 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sensirion-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,00 CHF an. Bei 84,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'075 Sensirion-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2023 bei 121,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sensirion-Aktie mit einem Kursplus von 40,12 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,00 CHF ab. Abschläge von 26,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Sensirion am 12.03.2024 präsentieren. Am 18.03.2025 wird Sensirion schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Sensirion ein EPS in Höhe von 3,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch