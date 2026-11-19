Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sensirion zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 79,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'953 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sensirion-Aktie bis auf 79,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 77,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131 Sensirion-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,30 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,17 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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