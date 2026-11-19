Die Sensirion-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 80,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'838 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sensirion-Aktie bisher bei 80,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 4'173 Stück.

Bei einem Wert von 94,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 17,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Sensirion-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,17 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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