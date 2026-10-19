Sensirion Aktie News: Sensirion fällt am Vormittag

Die Sensirion-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 84,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'201 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sensirion-Aktie bis auf 84,20 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 84,20 CHF. Bisher wurden heute 100 Sensirion-Aktien gehandelt.

Bei 94,30 CHF markierte der Titel am 05.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,00 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 49,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sensirion einen Gewinn von 2,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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