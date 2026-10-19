Sensirion Aktie News: Sensirion am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Sensirion-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 84,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 84,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 84,20 CHF. Bisher wurden heute 2'726 Sensirion-Aktien gehandelt.

Am 05.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,30 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,20 Prozent könnte die Sensirion-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (49,50 CHF). Der derzeitige Kurs der Sensirion-Aktie liegt somit 71,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sensirion-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

In der Sensirion-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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