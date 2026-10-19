Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 85,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'214 Punkten notiert. Im Tief verlor die Sensirion-Aktie bis auf 84,00 CHF. Bei 84,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'192 Sensirion-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 94,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 10,81 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2026 2,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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