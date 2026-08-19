Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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19.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Nachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sensirion. Zuletzt wies die Sensirion-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 81,20 CHF nach oben.
Das Papier von Sensirion legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 4,6 Prozent auf 81,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'232 Punkten liegt. Die Sensirion-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,80 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 23'949 Sensirion-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 89,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,50 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 64,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,89 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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