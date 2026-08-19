Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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19.08.2026 12:29:00
Sensirion Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit Sensirion ein
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,3 Prozent auf 81,70 CHF.
Das Papier von Sensirion konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,3 Prozent auf 81,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'861 Sensirion-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,89 CHF je Sensirion-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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