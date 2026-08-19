Sensirion Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit Sensirion ein

Das Papier von Sensirion konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 5,3 Prozent auf 81,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Die Sensirion-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'861 Sensirion-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,10 CHF) erklomm das Papier am 03.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Sensirion-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,89 CHF je Sensirion-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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