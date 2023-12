Sensirion Aktie News: Anleger schicken Sensirion am Nachmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 85,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 14'596 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 84,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 2'263 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.02.2023 erreicht. 41,92 Prozent Plus fehlen der Sensirion-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sensirion wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Experten taxieren den Sensirion-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch