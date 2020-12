Sensirion-Aktie aktuell: Sensirion mit Kursverlusten

Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.6 Prozent im Minus bei 52.50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 13'136 Punkten realisiert. Die Sensirion-Aktie sank bis auf 52.20 CHF. Bei 52.40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 4'692 Sensirion-Aktien umgesetzt.

KeyInvest - Die Seite für UBS Anlage- und Hebelprodukte (Anzeige) UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. Jetzt informieren

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.01.0001 00:00:00 bei 56.50 CHF. Kursverluste drückten das Papier am 01.01.0001 00:00:00 auf bis zu 27.20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten gehen davon aus, dass Sensirion im Jahr 2021 1.01 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Sensirion Holding AG ist in der Produktion von digitalen Mikrosensoren und -systemen zur Messung und Steuerung von Feuchte wie auch von Gas- und Flüssigkeitsdurchflüssen international tätig. Die Produktgruppen sind in Umweltsensoren und Durchflusssensoren gegliedert. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte wie unter anderem Gas- und Flüssigkeitssensoren, Differenzdrucksensoren und Umgebungssensoren zur Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2,5) an, sowohl als Serienprodukte als auch als kundspezifizierte Sensorsystemlösungen. Diese werden in Medizin-, Industrie- und Automobilanwendungen sowie in Analyseinstrumenten, in der Konsumgüterbranche und in Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten verwendet. Ein Markenzeichen der Sensirion-Produkte ist die patentierte CMOSens®-Technologie, die eine intelligente Systemintegration von Sensorelement, Logik, Kalibrierdaten und einer digitalen Schnittstelle auf einem Chip ermöglicht. Der Konzern unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Korea. Sensirion wurde 1998 als Spin-off der ETH Zürich gegründet und hat seinen Firmensitz in Stäfa, Schweiz.

Redaktion finanzen.net