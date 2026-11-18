Um 16:28 Uhr stieg die Sensirion-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 78,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'019 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 79,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 78,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'526 Sensirion-Aktien.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 20,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 58,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,17 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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