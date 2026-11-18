|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.11.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Sensirion-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 78,40 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Sensirion-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 78,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'019 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sensirion-Aktie bei 79,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 78,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'526 Sensirion-Aktien.
Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 94,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sensirion-Aktie derzeit noch 20,28 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 49,50 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 58,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,17 CHF je Aktie in den Sensirion-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
09:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Donnerstagvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittwochmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Media Release: Sensirion announces global availability of the downmount version of its successful SLF liquid flow series (EQS Group)
|
18.11.26
|Medienmitteilung: Sensirion-Liquid-Flow-Sensoren ab sofort weltweit als Downmount-Version verfügbar (EQS Group)
|
12.11.26
|Sensirion inside: DFRobot Gravity SFA40 Formaldehyde Sensor Module (EQS Group)
|
12.11.26
|Sensirion Inside: Gravity SFA40 Formaldehydsensormodul von DFRobot (EQS Group)
|
06.11.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Sensirion Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sensirion am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.