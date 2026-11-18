Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 78,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'060 Punkten tendiert. Bei 79,20 CHF erreichte die Sensirion-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 78,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Sensirion-Aktien beläuft sich auf 1'311 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 94,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sensirion-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Mit Abgaben von 37,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Den erwarteten Gewinn je Sensirion-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,17 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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