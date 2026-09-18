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18.09.2026 16:29:00

Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Freitagnachmittag

Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 78,30 CHF.

Sensirion
79.10 CHF 6.24%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 78,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. In der Spitze legte die Sensirion-Aktie bis auf 80,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 73,70 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 7'077 Aktien.

Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 58,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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