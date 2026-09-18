Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.09.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Freitagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sensirion. Das Papier von Sensirion konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 78,30 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 78,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. In der Spitze legte die Sensirion-Aktie bis auf 80,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 73,70 CHF. Der Tagesumsatz der Sensirion-Aktie belief sich zuletzt auf 7'077 Aktien.
Am 03.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,10 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,50 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sensirion-Aktie 58,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Sensirion-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 CHF je Sensirion-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sensirion-Aktie
Sensirion-Aktie deutlich höher: Umsatzprognose nach starkem Halbjahr erhöht
Sensirion-Aktie tiefer: Chef will in allen Anwendungen Marktführer werden
Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus - Aktie im Plus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
16:29
|Sensirion Aktie News: Sensirion gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Sensirion Aktie News: Sensirion am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Sensirion announces global availability of the SFA40 formaldehyde sensor for indoor air quality applications (EQS Group)
|
15.09.26
|Sensirion kündigt die weltweite Verfügbarkeit des SFA40-Formaldehydsensors für Anwendungen zur Überwachung der Innenraumluftqualität an (EQS Group)
|
11.09.26
|SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Media Release: DynamiQ-X BG2300: Fast and accurate biogas and biomethane analysis in under a minute (EQS Group)