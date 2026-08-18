Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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18.08.2026 09:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion verliert am Vormittag
Die Aktie von Sensirion gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sensirion-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 78,00 CHF nach.
Die Sensirion-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 78,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Sensirion-Aktie bei 78,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 78,20 CHF. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'062 Stück gehandelt.
Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,10 CHF. Gewinne von 14,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 49,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,54 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,89 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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