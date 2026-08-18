Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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18.08.2026 16:29:00
Sensirion Aktie News: Sensirion tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sensirion. Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 78,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sensirion nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 78,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sensirion-Aktie bei 77,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,20 CHF. Von der Sensirion-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'521 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sensirion-Aktie damit 12,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 49,50 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Sensirion-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sensirion 0,000 CHF aus.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,89 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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